Μερτς: Κάλεσε τις επιχειρήσεις να εμπιστευτούν την κυβέρνηση - Υποσχέθηκε μείωση γραφειοκρατίας

Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση επεδίωξε και σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας στην Ημερίδα του Μηχανολογικού Βιομηχανικού κλάδου (VDMA) και υποσχόμενος μείωση της γραφειοκρατίας και «αλλαγή μοντέλου» στο θέμα κανονισμών και ρυθμίσεων για την οικονομία.

«Οραματίζομαι μια συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου τον Οκτώβριο, κατά την οποία δεν θα αποφασίσουμε κανέναν νέο νόμο, αλλά, αντιθέτως, θα καταργήσουμε μια σειρά υφιστάμενων νόμων και κανονισμών», δήλωσε ο κ. Μερτς και τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εταιριών κατά περίπου 25% εντός των προσεχών 18 μηνών και η ανακούφιση ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί κανονισμοί «αντανακλούν ουσιαστικά το πνεύμα βαθιάς δυσπιστίας εκ μέρους του κράτους προς τους παράγοντες της οικονομίας και της κοινωνίας». Γι' αυτό χρειάζεται «μια αλλαγή μοντέλου και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εταιρίες, τόνισε.

Ως απόδειξη της «φιλικής προς τις επιχειρήσεις» τοποθέτησης της κυβέρνησής του, ο καγκελάριος υπέδειξε την συμμετοχή στελεχών από την ελεύθερη οικονομία. «Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο στο οποίο να συμμετέχουν τόσα πολλά μέλη τα οποία αντλούν εκτεταμένη εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε και διαβεβαίωσε ότι «έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει αποδεχθεί την εντολή να ηγηθεί με επιτυχία αυτής της χώρας».

Απηύθυνε ταυτόχρονα έκκληση προς τον κλάδο της μηχανολογίας να στηρίξει την κυβέρνηση «με κριτικό πνεύμα, αλλά και με την απαραίτητη εμπιστοσύνη». Τα προβλήματα, υπογράμμισε, πρέπει να λυθούν στο πολιτικό κέντρο και προανήγγειλε «όχι φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων, αλλά φθινόπωρο δράσης».

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τους δασμούς σε προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», παραδέχθηκε ωστόσο ότι η τελωνειακή συμφωνία που έχει επιτευχθεί ήταν «η λιγότερο κακή από όλες τις πιθανές λύσεις», ενώ υποστήριξε ότι οι εξαρτήσεις δεν είναι μονόπλευρες, καθώς και οι ΗΠΑ εξαρτώνται από την Ευρώπη σε πολλούς τομείς.

Είχε προηγηθεί η ομιλία του προέδρου του Συνδέσμου Μπέρτραμ Κάουλατ, ο οποίος κάλεσε τον κ. Μερτς να εφαρμόσει θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των επιχειρήσεων και να αποδείξει ότι το πολιτικό κέντρο μπορεί πραγματικά να αναλάβει δράση.

«Βρισκόμαστε σήμερα σε σημείο καμπής, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά. Αν το δημοκρατικό κέντρο δεν καταφέρει να ανταποκριθεί, θα ωφεληθεί το πολιτικό περιθώριο», προειδοποίησε και ζήτησε μείωση φόρων και δασμών, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης αδειών. Όπως είπε, αυξάνονται συνεχώς οι επιχειρήσεις που πτωχεύουν ή προχωρούν σε σημαντικές περικοπές προσωπικού.