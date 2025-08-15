Μερτς: Ο Πούτιν έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε την Παρασκευή (15/08) ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία», τονίζοντας ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Ρωσίας «να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων» μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το βράδυ στην Αλάσκα.

«Ο στόχος πρέπει να είναι (η διοργάνωση) μιας Συνόδου Κορυφής στην οποία να συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», κατά την οποία «πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός», σημείωσε επίσης ο Μερτς σε ανακοίνωσή του.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε εξάλλου ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη».