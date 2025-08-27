Μερτς: Η Ρωσία είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ρωσία είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο ενός νομοσχεδίου που θα εισάγει την εθελοντική στρατιωτική θητεία, αναφέρει το Reuters.

Σημειώνεται πως αυτή απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτική επιστράτευση αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι στρατολόγησης, όπως ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Το υπουργείο Άμυνας ελπίζει ότι το εθελοντικό πρόγραμμα διάρκειας έξι μηνών θα διπλασιάσει τον αριθμό των εκπαιδευμένων εφέδρων από τους περίπου 100.000 που είναι σήμερα και ότι κάποιοι από τους εθελοντές θα ακολουθήσουν καριέρα σε ενεργή υπηρεσία.

Ο υπουργός Μπόρις Πίστοριους επιθυμεί να αυξηθεί ο αριθμός των στρατιωτών σε υπηρεσία από τις 180.000 στις 260.000 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, προκειμένου να καλυφθούν οι νέοι στόχοι δυνάμεων του ΝΑΤΟ και να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας – μέρος ενός προγραμματισμένου κύματος αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

Η Γερμανία ιδρύει μόνιμο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για τον καλύτερο συντονισμό πολιτικής

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε την Τετάρτη στη δημιουργία ενός μόνιμου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες ασφάλειας της χώρας.

Το νέο όργανο, που αντικαθιστά το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας και το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, αποτέλεσε κεντρική προεκλογική δέσμευση του Φρίντριχ Μερτς, αντανακλώντας την αίσθηση ότι η Γερμανία είχε χάσει την εστίασή της στην πολιτική ασφάλειας κατά τη σχετική ειρήνη της μεταψυχροπολεμικής περιόδου.

Η Γερμανία αιφνιδιάστηκε από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, με τις αποθήκες φυσικού αερίου μισοάδειες, γεγονός που την ανάγκασε να αναπροσανατολίσει ολόκληρη την ενεργειακή της υποδομή μακριά από τη Ρωσία.

Η εισβολή προκάλεσε έντονη αυτοκριτική στους κύκλους της γερμανικής πολιτικής, με πολλούς να επικρίνουν τις προηγούμενες κυβερνήσεις επειδή επέτρεψαν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να συρρικνωθούν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Το νέο συμβούλιο, το οποίο θα έχει μόνιμο προσωπικό στο γραφείο του Μερτς, προορίζεται να ανταποκρίνεται σε άμεσες απειλές και να σχεδιάζει για νέους κινδύνους που αναδύονται στον ορίζοντα.

Θα προεδρεύεται από τον ίδιο τον Μερτς, με τον υπουργό Οικονομικών ως αναπληρωτή του. Οι υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομίας, Άμυνας, Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ψηφιοποίησης θα είναι επίσης μόνιμα μέλη.

Ο αριθμός τους μπορεί να ενισχύεται κατά περίπτωση με εκπροσώπους των γερμανικών κρατιδίων, συμμαχικών χωρών ή επιστημονικών εμπειρογνωμόνων.

Η Γερμανία είναι η τελευταία από πολλές χώρες που δημιουργούν ένα κεντρικό συμβούλιο ασφαλείας κατά το πρότυπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη Βρετανία να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μιμητών το 2010.







