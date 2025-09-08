Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσει τα συμφέροντά της στις μεταβαλλόμενες σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η Ευρώπη πρέπει να επανεκτιμήσει τα συμφέροντά της και να επιδιώξει πιο ενεργητικά νέες συνεργασίες παγκοσμίως, καθώς αλλάζει η σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Εμείς στην Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσουμε τα συμφέροντά μας - χωρίς ψεύτικη νοσταλγία», τόνισε ο Μερτς από το υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σημαντικός εταίρος, πρόσθεσε, αλλά η σχέση αυτή έχει γίνει λιγότερο αυτονόητη, καθώς η Ουάσινγκτον θέτει δεσμούς υπό όρους συμφερόντων και στρατηγικών επιλογών. Η θέση της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από τη δική της ισχύ, σημείωσε.

«Αυτό είναι κάτι καινούργιο και σημαίνει επίσης ότι πρέπει να συνάψουμε νέες συνεργασίες παγκοσμίως και να ενισχύσουμε ακόμη πιο ενεργητικά τις υπάρχουσες», είπε ο Μερτς.

