Μερτς για τις αποφάσεις για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι

«Νέα συναίνεση γενεών» ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει της κρίσιμης συζήτησης για το συνταξιοδοτικό και υποσχέθηκε «γρήγορες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις», παραδεχόμενος ότι ο ρυθμός τους μέχρι τώρα αποδεικνύεται κατώτερος των προσδοκιών.

Στο θέμα της Ουκρανίας, τόνισε ότι «η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» και απέρριψε εκ νέου «μια ειρήνη μέσω συνθηκολόγησης» του Κιέβου.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα διεξάγεται από το πρωί σήμερα η «γενική συζήτηση» για τον προϋπολογισμό στην Bundestag, με τον καγκελάριο να ανεβαίνει στο βήμα υπό το βάρος τόσο της εσωτερικής δυσαρέσκειας από τα προβλήματα στην οικονομία και τη δυστοκία της κυβέρνησης σε κομβικά ζητήματα, όπως το ασφαλιστικό, όσο και της κατάστασης γύρω από το Ουκρανικό, όπου η Ευρώπη φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τις πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν λάβει τον λόγο ο κ. Μερτς, η επικεφαλής της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ είχε πυροδοτήσει το κλίμα συγκρίνοντας την κυβέρνηση με τον βυθιζόμενο «Τιτανικό» και περιγράφοντας τις ενέργειές της ως «φάρσα». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του καγκελάριου, από τα έδρανα της AfD ακούγονταν βουλευτές να φωνάζουν «πολεμοκάπηλος» και «επιτιθέμενος», αναγκάζοντας την πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ να παρέμβει, κάνοντας λόγο για «πνευματικά περιορισμένο και προσβλητικό επίπεδο το οποίο θα έπρεπε να θεωρείται υπερβολικά χαμηλό για όλους στην Bundestag».

«Η Γερμανία είναι μια σύνθετη χώρα, με σύνθετα προβλήματα, τα οποία απαιτούν σύνθετες λύσεις», δήλωσε ο καγκελάριος αναφερόμενος στην αντιπαράθεση για τις συντάξεις και ζήτησε «νέα συναίνεση γενεών» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. «Θέλουμε και πρέπει να εργαστούμε περισσότερο», τόνισε και πρόσθεσε ότι, όσοι επιθυμούν να εργαστούν περισσότερο, θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν και να λαμβάνουν και τα ανάλογα κίνητρα. Η αντίδραση της Νεολαίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), της Junge Union (JU), οι βουλευτές των οποίων απειλούν να μην υπερψηφίσουν την κυβερνητική πρόταση, έχει προκαλέσει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα στον καγκελάριο, ο οποίος έχει συγκαλέσει για απόψε έκτακτη κυβερνητική επιτροπή, προκειμένου να αναζητήσει λύσεις από κοινού με τους κυβερνητικούς εταίρους του.

Ο κ. Μέρτς ανέφερε ακόμη ότι η χώρα βρίσκεται σε «μονοπάτι ανανέωσης», στο οποίο, αν συνεχίσει, θα είναι επιτυχής. Μίλησε για «πρώτα εμφανή αποτελέσματα» της ενεργειακής πολιτικής του, αλλά και της προσπάθειας περιορισμού της γραφειοκρατίας και της ψηφιοποίησης, η οποία, όπως είπε «προσελκύει τη διεθνή προσοχή» και κάλεσε τους επιχειρηματίες να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στη Γερμανία. «Προλαβαίνουμε να καλύψουμε τη διαφορά και θέλουμε να επιτύχουμε μαζί την ψηφιακή κυριαρχία στην Ευρώπη», δήλωσε με το βλέμμα στην προσφάτως συμφωνηθείσα συνεργασία με την Γαλλία. Αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο καγκελάριος δήλωσε ότι «βρισκόμαστε στον δρόμο για την εξάλειψη της αντιληπτής και της πραγματικής αδικίας» σχετικά με το πραγματικό εισόδημα. «Πρέπει να πάρουμε τον λαό μαζί μας στον δρόμο για την επίλυση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Βήμα βήμα, μεταρρύθμιση με μεταρρύθμιση. Θα κάνουμε αυτά τα βήματα, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα μας - και απλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά - θα τεθούν σε ισχύ μόνο με χρονική καθυστέρηση, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση, όχι στο τέλος, της ατζέντας μας», είπε ο καγκελάριος, ζητώντας την υπομονή των πολιτών για τις μεταρρυθμίσεις.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία»

Στην εξωτερική πολιτική, ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι η Γερμανία «θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο είναι απαραίτητο» και επανέλαβε την πρότασή του για αξιοποίηση των «παγωμένων» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ο καγκελάριος τάχθηκε και πάλι κατά μιας ειρηνευτικής λύσης «με συνθηκολόγηση» της Ουκρανίας και επισήμανε ότι αυτή η πεποίθηση είναι «η κατευθυντήρια αρχή της πολιτικής μας» για το θέμα. Για τον ίδιο, είναι σαφές ότι «μια συμφωνία χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και χωρίς τη συγκατάθεση των Ευρωπαίων δεν θα παράσχει τη βάση για μια πραγματική, βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία», καθώς και ότι «ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αύριο, εάν η Ρωσία σταματήσει την επίθεσή της, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, και εάν αποσύρει τα στρατεύματά της από ξένο έδαφος». Υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος σε αυτή τη σύγκρουση. Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος αποτελεί προϋπόθεση για την εσωτερική πυξίδα που απαιτείται για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης, τόνισε. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα, ακόμη και από τις τάξεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων.

Με το βλέμμα στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, ο καγκελάριος δήλωσε εμφατικά ότι «οι αποφάσεις για ευρωπαϊκά ζητήματα δεν μπορούν να λαμβάνονται παρά μόνο σε συμφωνία με την Ευρώπη, η οποία δεν είναι πιόνι, αλλά κυρίαρχος παράγων».