Μεντβέντεφ σε Τραμπ για το «παίζει με τη φωτιά ο Πούτιν»: Ξέρω μόνο ένα πραγματικά κακό... τον Γ' Παγκόσμιο

Απάντηση στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «παίζει με τη φωτιά» έδωσε την Τρίτη (27/05) ο Ρώσος αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο X ανέφερε ότι ξέρει μόνο ένα πραγματικά κακό και αυτό είναι ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει.

«Όσο για τις δηλώσεις του Τραμπ για τον Πούτιν που "παίζει με τη φωτιά" και για "πολύ άσχημα πράγματα" στη Ρωσία: Γνωρίζω μόνο ένα πραγματικά κακό πράγμα - τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω ο Τραμπ να το συνειδητοποιήσει αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο X.

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!