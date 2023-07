Μεντβέντεφ: Ο πόλεμος θα σταματήσει αν το ΝΑΤΟ πάψει να στέλνει όπλα στην Ουκρανία

Θέμα χρόνου θα ήταν η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, αν το ΝΑΤΟ σταματούσε να στέλνει όπλα στο Κίεβο, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Εάν το ΝΑΤΟ, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υποτελείς τους, σταματούσαν να προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα και μέσα καταστροφής, τότε η "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" θα έληγε σε λίγους μήνες. Και αν σταματήσουν να προμηθεύουν τα όπλα τους, τότε η ειδική στρατιωτική επιχείρηση θα τελειώσει σε λίγες ημέρες.

Γενικά, οποιοσδήποτε πόλεμος, ακόμη και ένας παγκόσμιος πόλεμος, μπορεί να τερματιστεί πολύ γρήγορα. Είτε αν υπογραφεί μια συνθήκη ειρήνης, είτε αν κάνετε αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί το 1945, όταν χρησιμοποίησαν τα πυρηνικά τους όπλα και βομβάρδισαν δύο ιαπωνικές πόλεις - τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Πράγματι, η στρατιωτική τους εκστρατεία περιορίστηκε τότε. Το τίμημα ήταν η ζωή σχεδόν 300.000 αμάχων», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Medvedev had some ideas to stop the war, inclusive a nuclear catastrophe. He canned it in a video, which he posted on his telegram channel.



