Μελόνι: Επιβεβαίωσε την στήριξη της στην Ουκρανία - Tηλεφωνική επικοινωνία με Ζελένσκι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε την Τρίτη την "πλήρη υποστήριξη" της κυβέρνησής της προς την Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωσή του.

Η Μελόνι, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο, υπήρξε σταθερή υποστηρίκτρια του Κιέβου, παρά τις τριβές για το θέμα αυτό εντός του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού της και τη διχασμένη κοινή γνώμη.

"Η Μελόνι ανανέωσε την πλήρη υποστήριξη της ιταλικής κυβέρνησης προς το Κίεβο στον πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα, για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών και (να εργαστεί) για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας", ανέφερε το γραφείο της.

Σε ένα tweet που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την Τρίτη, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Μελόνι για την "αλληλεγγύη και την ολοκληρωμένη υποστήριξή της" και δήλωσε ότι η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει στο Κίεβο συστήματα αεράμυνας.

Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for 🇺🇦. Commended 🇮🇹 government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect 🇺🇦 skies is being considered. We discussed #PeaceFormula