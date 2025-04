Από τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, όπου κάνει επίσημη επίσκεψη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε διάγγελμα για τους τελωνειακούς δασμούς που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας σε δραματικό τόνο για τις συνέπειες που θα έχουν στην παγκόσμια οικονομία, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, για τη φον ντερ Λάιεν, «η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για καθολικούς δασμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία. Λυπάμαι βαθύτατα για την επιλογή αυτή. Ας είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά τις τεράστιες συνέπειες. Η παγκόσμια οικονομία θα υποφέρει πάρα πολύ. Η αβεβαιότητα θα διογκωθεί και θα πυροδοτήσει άνοδο περαιτέρω προστατευτισμού. Οι συνέπειες θα είναι τρομερές για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Επίσης για τις πιο ευάλωτες χώρες, οι οποίες υπόκεινται τώρα σε μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ».

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7