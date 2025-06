Μεγάλη πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο έπειτα από ουκρανική επίθεση (vids)

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή (06/06) σε βιομηχανικό εργοστάσιο στην πόλη Ένγκελς, στα νότια της Ρωσίας, έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones, τυλίγοντας στις φλόγες διυλιστήριο πετρελαίου.

Σύμφωνα με εικόνες και video που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται μεγάλη πυρκαγιά που εκπέμπει τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν δεν διευκρίνισε τι είδους βιομηχανική εγκατάσταση ήταν ο στόχος.

Our favorite oil depot in Engels. Is it burning? Oh yes, it is!



Back in January, drones already paid a visit here — and the fire raged for days.



This depot stored fuel for Russia’s strategic aviation. Well, used to.



The governor of Saratov region confirmed the fire — but, of… pic.twitter.com/upBOfEOenu