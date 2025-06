Μεγάλη φωτιά σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Ινδίας - Τέσσερις αγνοούμενοι

Η ακτοφυλακή της Ινδίας συνεχίζει τις προσπάθειες για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης στην Αραβική Θάλασσα, κοντά στις ακτές της νότιας πολιτείας Κεράλα.

Το MV Wan Hai 503, το οποίο κατευθυνόταν προς την πόλη της Βομβάης της Ινδίας από το Κολόμπο της Σρι Λάνκα, ανέφερε μια έκρηξη σε κοντέινερ τη Δευτέρα (09/06), με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά στο πλοίο.

Σημειώνεται ότι 18 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, ενώ τέσσερα εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Σιγκαπούρη έστειλε μια ομάδα για να βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.

Το Ινδικό Εθνικό Κέντρο Υπηρεσιών Πληροφοριών για τους Ωκεανούς (INCOIS) εξέδωσε συναγερμό για τις ακτές της Κεράλα λόγω πιθανής διαρροής πετρελαίου και συντριμμιών από το πλοίο.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν δείχνουν μεγάλα σύννεφα καπνού εκπέμπονται από το πλοίο καθώς το Ινδικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά.

MV WAN HAI 503 IS A FLOATING CHEMICAL TIME BOMB.

4 CREW are MISSING. Ship was on way to Nhava Sheva.

WHAT if ship had docked? While not implying sinister motive THIS IS A WAKE-UP CALL. India has built port capacity that needs to be protected through pre-emption. pic.twitter.com/4x31ScZL2t