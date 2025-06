Μεγάλη επίθεση της Ουκρανίας στη γέφυρα της Κριμαίας, με 1.100 κιλά εκρηκτικών (vid)

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε την Τρίτη (03/06) πως έπληξε με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την χερσόνησο της Κριμαίας.

Σε ανάρτηση της SBU στο Telegram σημειώνεται πως χρησιμοποιήθηκαν 1.100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία πυροδοτήθηκαν νωρίς το πρωί, καταστρέφοντας τους υποβρύχιους πυλώνες της γέφυρας, η οποία αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

«Προηγουμένως, χτυπήσαμε τη γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι, σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί επί αρκετούς μήνες.

Η SBU κοινοποίησε βίντεο που έδειχνε μια έκρηξη δίπλα σε έναν από τους πολλούς πυλώνες στήριξης της γέφυρας.

🔥🌊 Ukraine's SBU carries out another unique special operation and strikes Crimean bridge for the third time, — this time underwater.



🧵1/... pic.twitter.com/tdKgTHJMst