Ανάλυση BBC

Μπορεί ένα τηλεφώνημα του Τραμπ προς τον Πούτιν να μην τερματίζει ως δια μαγείας τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο, η τηλεφωνική συνομιλία αυτή καθεαυτή είναι μία τρόπον τινά διπλωματική νίκη για τον Ρώσο πρόεδρο ο οποίος, από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, ήταν αποκομμένος από τον πολιτικό κόσμο.

Αναφέροντας τα παραπάνω το BBC, διευκρινίζει επίσης ότι παραμένει ασαφές πότε θα ολοκληρωθούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο. Στόχος του Ρώσου προέδρου παραμένει η αναδιάταξη της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, έχει τον κίνδυνο του να δώσει στον Πούτιν την ευκαιρία να «πάρει μια ανάσα» προτού συνεχίσει τον πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας, όπως αναφέρει η Washington Post επικαλούμενη την ετήσια έκθεση της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας.

Αναφορικά με την εισβολή στην Ουκρανία, το BBC υπενθυμίζει ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα καταδίκης της Ρωσίας για την «παράνομη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας». Η Ρωσία επλήγη από χιλιάδες διεθνείς κυρώσεις και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Όσο για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών – τότε Τζο Μπάιντεν – δεν άφησε καμία αμφιβολία για τη γνώμη του για τον Ρώσο ομόλογό του, καταδικάζοντας τον Πούτιν ως «δολοφονικό δικτάτορα» και «καθαρόαιμο κακοποιό». Έπειτα από την έναρξη της μεγάλης κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν υπήρξαν άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ Πούτιν και Μπάιντεν.

Παρά ταύτα, η αλλαγή προέδρου «στο τιμόνι» των ΗΠΑ έφερε αλλαγή ύφους, αλλαγή γλώσσας, και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία. Ο Τραμπ λέει ότι θέλει να «συνεργαστεί, πολύ στενά» με τον Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ελπίζει ότι θα «επισκέπτονται ο ένας τα έθνη του άλλου».

Προφανώς, αναφέρεται στο δημοσίευμα του BBC, το ίδιο επιθυμεί και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα. Εάν η επίσκεψη αυτή πραγματοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στις αμερικανορωσικές σχέσεις, δεδομένου ότι, Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί τη Ρωσία για περισσότερο από μια δεκαετία.

Κατά πολλούς τρόπους ο Πούτιν έχει ήδη πάρει αυτό που θέλει: την ευκαιρία να διαπραγματευτεί απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, καθώς και την ευκαιρία να βάλει τον εαυτό του στο τραπέζι της διεθνούς πολιτικής. Ωστόσο, ασαφές παραμένει σε ποιο βαθμό ο Πούτιν θα είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί.

Στο μεταξύ, Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συνομιλίες, αλλά παραπέμπουν πάντα στη λεγόμενη ειρηνευτική πρόταση του Πούτιν του Ιουνίου 2024, η οποία μοιάζει περισσότερο με τελεσίγραφο. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, η Ρωσία θα μπορούσε να κρατήσει όλα τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει, καθώς και κάποια άλλα εδάφη που βρίσκονται ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο, η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα καταργούνταν.

Όπως το έθεσε μια ρωσική εφημερίδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες. Αλλά με τους δικούς της όρους».

Πηγή: ΑΡ Photo

Υπενθυμίζεται ότι, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι, μετά από συνομιλία που είχε την Τετάρτη με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι συμφώνησαν να επισκεφθούν ο ένας τον άλλον καθώς και να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις μέσω των αντίστοιχων ομάδων τους.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε με τον Πούτιν το θέμα της Ουκρανίας, το Μεσανατολικό, αλλά και ενεργειακά ζητήματα, την τεχνητή νοημοσύνη και την πορεία του δολαρίου. Όπως είπε, συμφώνησαν ότι και οι δύο θέλουν να σταματήσουν τους θανάτους και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ρωσικό πρακτορείο Tass επιβεβαίωσε ότι οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για θέματα που αφορούν την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις διμερείς σχέσεις και ότι ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα. Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν, πρόσθεσε το πρακτορείο. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συζήτηση αυτή κράτησε μιάμιση ώρα, ανέφερε το Reuters.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. «Συμφωνήσαμε επίσης οι αντίστοιχες ομάδες μας να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις και θα ξεκινήσουμε τηλεφωνώντας στον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, για να τον ενημερώσουμε για τη συζήτηση, κάτι που θα κάνω αμέσως τώρα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Λίγη ώρα αργότερα το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η κουβέντα πήγε πολύ καλά. Αυτός, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, θέλει να κάνει ΕΙΡΗΝΗ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, αλλά κυρίως, τη συνάντηση που διοργανώνεται την Παρασκευή στο Μόναχο, όπου ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθούν της αντιπροσωπείας. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα είναι θετικά. Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο γελοίος Πόλεμος, όπου υπήρξε τεράστιος, και εντελώς περιττός, ΘΑΝΑΤΟΣ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο Θεός να ευλογεί τον λαό της Ρωσίας και της Ουκρανίας!»

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είχαμε ουσιαστική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες για την επίτευξη της ειρήνης. Συζητήσαμε για την προετοιμασία νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και τον συνεταιρισμό στους ουκρανικούς πόρους. Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε περαιτέρω επαφή και να σχεδιάσουμε νέες συναντήσεις».

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp