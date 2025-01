Μασκ: Ο Φάρατζ πρέπει να παραιτηθεί από ηγέτης του Reform UK

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ πρέπει να παραιτηθεί από ηγέτης του δεξιού κόμματος Reform UK της Βρετανίας, σε μια απότομη απόσυρση της υποστήριξής του.

«Το κόμμα της Μεταρρύθμισης χρειάζεται έναν νέο ηγέτη. Ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται», δήλωσε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The Reform Party needs a new leader. Farage doesn’t have what it takes.