Ίλον Μασκ: Μόνιμος ο αποκλεισμός των χρηστών με πλασματικό προφίλ

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε χθες ότι οι χρήστες του Twitter που έχουν δημιουργήσει πλασματικά προφίλ που μιμούνται άλλους χρήστες, χωρίς να τα έχουν χαρακτηρίσει ως “παρωδία” θα αποκλείονται μόνιμα από την αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς προειδοποίηση.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

Σε μία ξεχωριστή ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ δήλωσε ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα προχωρούσε στην έκδοση μιας προειδοποίησης πριν από την αναστολή του προφίλ, αλλά καθώς το Twitter εξελίσσει μία ευρεία διαδικασία επαλήθευσης των χρηστών του, δεν θα υπάρξει καμία προειδοποίηση όπως επίσης και δεν θα υπάρξουν “εξαιρέσεις”.

“Αυτό θα αποτελέσει μία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Twitter Blue”, δήλωσε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι η οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος θα προκαλεί την απώλεια του σήματος επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.



This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.