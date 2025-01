Προκαλεί ο Μασκ: Είπε «τύραννο» τον Γερμανό πρόεδρο - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Συνεχίζεται η κόντρα του Ίλον Μασκ με την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας, με αφορμή την παρέμβασή του υπέρ της ακροδεξιάς AfD.

Στη διάρκεια της νύχτας ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε υποστηρίζοντας ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) «θα καταγάγει επική νίκη στις εκλογές».

AfD is going to win an epic victory! https://t.co/o7zDhL8yvv

Ενώ μετά τα πυρά που εξαπέλυσε το τελευταίο διάστημα κατά της Άνγκελα Μέρκελ και του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς, τον οποίο αποκάλεσε «ανόητο», τούτη τη φορά ο Μασκ έβαλε στο σταυρόνημά του τον πρόεδρο της Γερμανίας, τον οποίο χαρακτήρισε «αντιδημοκρατικό τύραννο», που «πρέπει να ντρέπεται», επειδή ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγιερ τον επέκρινε για το άρθρο του στη Welt am Sonntag.

Steinmeier is an anti-democratic tyrant! Shame on him.

Η παρέμβαση του Μασκ στην κυριακάτικη γερμανική εφημερίδα, όπου παρουσίασε την Afd ως την «τελευταία ελπίδα» για τη Γερμανία και εξήγησε τους λόγους, για τους οποίους πρέπει κανείς να ψηφίσει το ακροδεξιό κόμμα, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Όλαφ Σολτς κάλεσε τους Γερμανούς ψηφοφόρους να μην επιτρέψουν σε «ιδιοκτήτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης» να κρίνουν την έκβαση των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Και χωρίς να αναφέρει το όνομα του Μασκ ή την πλατφόρμα του, ο απερχόμενος καγκελάριος προέτρεψε τους συμπατριώτους του να αντισταθούν στη χειραγώγηση και να προστατέψουν τη δημοκρατία τους.

German Chancellor Olaf Scholz and his deputy, Robert Habeck, used their New Year addresses to castigate Elon Musk over his backing for the far-right AfD party https://t.co/HmHkcziXMB