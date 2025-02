Μασκ: Δίνει δεύτερη ευκαιρία στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που τον αγνόησαν, αλλά απειλεί εκ νέου με απολύσεις

Μια δεύτερη ευκαιρία αποφάσισε να δώσει ο Ίλον Μασκ στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στις ΗΠΑ προκειμένου να δώσουν αναφορά για τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να κρατήσουν τη θέση τους. Ωστόσο, η απόφαση αυτή του δισεκατομμυριούχου έχει δημιουργήσει νέο κύμα σύγχυσης εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η προειδοποίηση του Μασκ, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «X», έγινε αφότου αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να απαντήσουν στο email του δισεκατομμυριούχου, το οποίο απαιτούσε περίληψη των επιτευγμάτων τους την προηγούμενη εβδομάδα. Η μη απάντηση θα θεωρούνταν παραίτηση, είχε υποστηρίξει ο Μασκ.

Ενώ το υπουργείο Οικονομικών κάλεσε τους υπαλλήλους του να συμμορφωθούν, το Πεντάγωνο αγνόησε την οδηγία. Με την προθεσμία της Δευτέρας να πλησιάζει, το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) συμβούλευσε τελικά τους εργαζομένους να μην απαντήσουν στο email.

Παρά τη σύσταση αυτή, ο Μασκ δε φάνηκε να κάνει πίσω.

«Με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας του Προέδρου, θα τους δοθεί μια ακόμη ευκαιρία. Αν δεν απαντήσουν ξανά, θα απολυθούν», έγραψε στο Χ.

Subject to the discretion of the President, they will be given another chance.



Failure to respond a second time will result in termination. https://t.co/04xzgScXfj