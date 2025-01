Μασκ: Διερωτάται αν οι ΗΠΑ πρέπει να απελευθερώσουν τον βρετανικό λαό από την τυραννία

Με την βρετανική κυβέρνηση τα έχει βάλει το τελευταίο διάστημα, ο Ίλον Μασκ, μεγιστάνας της τεχνολογίας και βασικός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X -η οποία του ανήκει- ο Μασκ καταφέρθηκε εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων της Βρετανίας, επικρίνοντας τον χειρισμό της κυβέρνησης των Εργατικών σε ιστορικά σκάνδαλα κακοποίησης παιδιών.

Στην τελευταία του ανάρτηση σήμερα, Δευτέρα 6/01, ο Μασκ διερωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να «απελευθερώσουν τον λαό της Βρετανίας από την τυραννική κυβέρνησή του». Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα στους χρήστες του μέσου, καλώντας τους να ψηφίσουν ναι ή όχι.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government