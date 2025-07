Μασκ: Απέδωσε εύσημα στον Τραμπ για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα παρά την κόντρα τους

Εν μέσω της διαμάχης του με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νομοσχέδιο «Big, Beautiful Bill», ο Ίλον Μασκ εξήρε τις διαπραγματευτικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να συμφωνήσει με τη Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι οι εκπρόσωποί του συναντήθηκαν με Ισραηλινούς αξιωματούχους για να συζητήσουν τη σφοδρή σύγκρουση στη Γάζα, ενόψει της επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα. «Το Ισραήλ συμφώνησε με τους απαραίτητους όρους για την οριστικοποίηση της 60ήμερης ΕΚΚΡΟΥΣΗΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεργαστούμε με όλα τα μέρη για να τερματίσουμε τον πόλεμο», έγραψε.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι εκπρόσωποι του Κατάρ και της Αιγύπτου, μεσολαβητές στη σύγκρουση, θα παραδώσουν «αυτή την τελική πρόταση».

«Ελπίζω, για το καλό της Μέσης Ανατολής, ότι η Χαμάς θα αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία, γιατί η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί — ΘΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΙ», πρόσθεσε.

«Ας δώσουμε τα εύσημα όπου πρέπει. Ο @realDonaldTrump έχει επιλύσει με επιτυχία αρκετές σοβαρές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο», έγραψε ο Μασκ στο X, δημοσιεύοντας ένα screenshot της ανάρτησης του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανακοινώνει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo