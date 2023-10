Μασκ: Ανάρτησε σκωπτικό tweet για τον Ζελένσκι - Αντίδραση από Ουκρανία

Την αγωνία του Ουκρανού προέδρου να συγκεντρώσει χρήματα για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, εμπαίζει σε ανάρτησή του ο Έλον Μασκ, παραθέτοντας και μια επεξεργασμένη φωτογραφία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ανάρτησή του ο γνωστός μεγιστάνας αναφέρει στη λεζάντα της τροποποιημένης φωτογραφίας: «Όταν έχουν περάσει 5 λεπτά και δεν έχεις ζητήσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε οικονομική βοήθεια».

Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις και απαντήσεις. Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανταπάντησε άμεσα με δική του ανάρτηση στο λογαριασμό που διατηρεί στο Χ, πρώην Twitter, προσθέτοντας το δικό του πρόσωπο στο εν λόγω meme.

«Όταν έχουν περάσει 5 λεπτά και δεν έχεις διασπείρει ρωσική προπαγάνδα», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης, που κατηγορεί ουσιαστικά τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο ότι «προπαγανδίζει» το παιχνίδι της Μόσχας.

Παρομοίως και ο πρόεδρος της ουκρανικής βουλής, Ρουσλάν Στεφαντσούκ, εξαπέλυσε τα πυρά κατά του Μασκ με δική του δήλωση, όπου ειρωνεύτηκε τον ιδιοκτήτη της SpaceX για την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου τον Απρίλιο, «που μέσα σε 5 λεπτά τον βύθισε στα σ@@@@α».

The case when a dude @elonmusk tried to conquer space, but something went wrong and in 5 minutes he was up to his eyeballs in shit. https://t.co/4SW9dJNJvt — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) October 2, 2023

Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντολιάκ, επισήμανε ότι δυστυχώς άνθρωποι που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους βομβαρδισμούς δεν ακούνε τις κραυγές των παιδιών που χάνουν τους γονείς του.

«Οποιαδήποτε υποστήριξη προς τη Ρωσία σήμερα είναι μια άμεση επένδυση στον πόλεμο, τη γενοκτονία, την καταστροφή του ελεύθερου κόσμου, την κλιμάκωση και το δικαίωμα στην ατιμωρησία. Οποιαδήποτε σιωπή ή ειρωνεία προς την Ουκρανία σήμερα είναι μια άμεση ενθάρρυνση της ρωσικής προπαγάνδας που δικαιολογεί τη μαζική βία και την καταστροφή», αναφέρει ακόμα.

Any support for Russia today is a direct investment in war, genocide, destruction of the free world, escalation and the right to impunity. Any silence or irony towards Ukraine today is a direct encouragement of Russian propaganda that justifies mass violence and destruction.… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 2, 2023

H πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Εσθονία, Μαριάνα Μπέτσα, κατηγόρησε τον Μασκ για έλλειψη ενσυναίσθησης, υπενθυμίζοντάς του ότι Ουκρανοί πολίτες σκοτώνονται καθημερινά στη χώρα της εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.