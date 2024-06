Μάντσεστερ: Επανέρχεται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο έπειτα από τη διακοπή ρεύματος

Αποκαθίσταται σταδιακά η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου του Μάντσεστερ και οι πτήσεις αναμένεται να ξαναξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα και βράδυ, ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου, έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ακυρώνοντας νωρίτερα σήμερα όλες τις πτήσεις από τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 του βρετανικού αεροδρομίου.

Δεν έχει καταστεί σαφές τι προκάλεσε τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Η διοίκηση του αεροδρόμιου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες για να επαναπρογραμματιστούν ακυρωμένες πτήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι οι προγραμματισμένες για αύριο Δευτέρα πτήσεις δε θα επηρεαστούν.

Υπενθυμίζεται, πως όλες οι πτήσεις από τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ στη Βρετανία ακυρώθηκαν έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση οι αρχές του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε επίσης στην πλατφόρμα Χ ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν από τον τερματικό σταθμό 3 θα πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο κανονικά εκτός αν τους ζητηθεί κάτι άλλο από την αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο, και αυτοί μπορεί να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

«Κάποιες εισερχόμενες πτήσεις έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι που θα παραλάμβαναν επιβάτες από το αεροδρόμιο θα πρέπει να ελέγξουν προτού ξεκινήσουν», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η είδηση μεταδόθηκε πρώτα από το Sky News, το οποίο ανέφερε ότι ένα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση είχε επηρεάσει το αεροδρόμιο και κάποια άλλα κτίρια.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αλλά οι υπηρεσίες θα επηρεαστούν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου δεν αναφέρει αν έχει ήδη αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σε μια ανάρτηση στο X το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ανέφερε:

«Βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία επανέναρξης των εργασιών και αναμένουμε την επανεκκίνηση των πτήσεων κατά το υπόλοιπο του απόγευμα και το απόγευμα».

Το αεροδρόμιο τόνισε επίσης ότι «παραμένει σημαντικό οι επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο».

«Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με αεροπορικές εταιρείες για να επαναπρογραμματίσουμε τις ακυρωμένες πτήσεις τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο δεν θα πρέπει να επηρεαστούν και οι επιβάτες λόγω ταξιδιού θα πρέπει να προγραμματίσουν να έρθουν στο αεροδρόμιο ως συνήθως».

ℹ️ 23.06.24 - 3:15pm



Information for passengers travelling from Manchester Airport today.



If you have been affected by the disruption and need to adjust your travel arrangements, please visit our website ➡️ https://t.co/4IIJHDpm0n pic.twitter.com/4oXkIxXg9M