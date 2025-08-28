Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στους υπουργούς του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει ενδεχόμενα μέτρα αντιποίνων κατά του αμερικανικού ψηφιακού τομέα, μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών λόγω των κανονισμών και της φορολογίας στον χώρο της τεχνολογίας, σύμφωνα με ανώτερο Γάλλο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Όπως αναφέρει το Politico, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να αποκλείσει το να εξετάσει τον ψηφιακό τομέα» μετά την επίθεση του Τραμπ τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο εμπορικό έλλειμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό», φέρεται να είπε ο Μακρόν, αναφερόμενος στο αρνητικό ισοζύγιο υπηρεσιών της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ.

Το μπλοκ έχει πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών, όπως αυτοκίνητα, φάρμακα και τρόφιμα, που ο Τραμπ θέλει να μειώσει.

Ένα άτομο κοντά στον Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η διερεύνηση πιθανών αντιποίνων κατά των αμερικανικών ψηφιακών εταιρειών αποτελεί «πράγματι τη θέση του».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε χώρες των οποίων οι ψηφιακοί κανόνες, κατά την άποψή του, κάνουν διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

Αυτό έγινε μερικές εβδομάδες μετά τη συμφωνία Ουάσινγκτον-Βρυξελλών που καθορίζει βασικό δασμό 15% στις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές μόλις την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσαν κοινή δήλωση για τη συμφωνία, και η τελευταία επίθεση του Τραμπ αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ δεν έχει διάθεση για έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο, με αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες μέχρι στιγμής να αποφεύγουν την επιβολή αντίμετρων ή την ενεργοποίηση του λεγόμενου «εμπορικού μπαζούκα», του Μηχανισμού Κατά της Εξαναγκαστικής Πολιτικής. Το εργαλείο αυτό, με τη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών, θα μπορούσε να περιορίσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αμερικανικών κολοσσών τεχνολογίας ή να τους απαγορεύσει να επενδύουν στην ΕΕ.