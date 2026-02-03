Μακρόν: Συνεχίζονται οι διεργασίες για επανέναρξη των συνομιλιών με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας δηλώνει ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε «τεχνικό επίπεδο», καταδικάζοντας παράλληλα την άρνηση της Μόσχας να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Euronews.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να επανεκκινήσει τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ανατολική Γαλλία, ο Μακρόν δήλωσε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη σε «τεχνικό επίπεδο». Πρόσθεσε ότι η διαδικασία διεξάγεται «με διαφάνεια και σε συνεννόηση» με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Μακρόν καταδίκασε επίσης τις πρόσφατες επιθέσεις της Ρωσίας σε ουκρανικές υποδομές, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

Την Τρίτη, ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τον Μακρόν, δεν καταδεικνύουν «πραγματική προθυμία για διαπραγματεύσεις για την ειρήνη».

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επιλέξει να κρατούν τον Πούτιν σε απόσταση αναπνοής.

Ωστόσο, η πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που αισθάνονται ότι έχουν παραγκωνιστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα η Ευρώπη να μιλήσει και με τη Ρωσία», ζητώντας τον διορισμό ενός Ευρωπαίου «ειδικού απεσταλμένου» που θα μιλάει με μία φωνή.

Αντιθέτως, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την αντίθεσή του στο άνοιγμα διπλωματικών διαύλων με τον Πούτιν, επικαλούμενος τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» του Ρώσου προέδρου.

Τον Δεκέμβριο, ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα ήταν «χρήσιμο για άλλη μια φορά να μιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν», μια δήλωση που είχε χαιρετιστεί από το Κρεμλίνο. Ωστόσο, αντιμετώπισε έντονη κριτική για τη διατήρηση των συνομιλιών μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, προτού σταδιακά τερματίσει τις επαφές και σκληρύνει τη στάση του.

Ο Μακρόν και ο Πούτιν είχαν την τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία τον Ιούλιο, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες και επικεντρώθηκε στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.