Μακρόν σε Ερντογάν: Πρόθυμη η Γαλλία για φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεσή του να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις.

Σε ανάρτησή του ο Μακρόν τόνισε τη στενή συνεργασία με την Τουρκία ενόψει της Διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποστολής σταθεροποίησης στη Γάζα.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι πρέπει να συνεχιστούν οι πρόοδοι για ανοιχτά σύνορα και περιφερειακή συνεργασία.

Τέλος, επανέλαβε στον Ερντογάν τη βούληση της Γαλλίας για μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα.

Échange avec le Président Erdogan à l’instant sur la situation internationale.



Nous partageons d'abord l'objectif de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela doit passer par l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité robustes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 21, 2025

Χαρακτηριστικά, στην ανάρτησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων τα εξής:

«Καταρχάς, μοιραζόμαστε τον στόχο να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα από τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τον καθορισμό ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ την Τουρκία για την πολύ καλή συνεργασία στο ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων».

Σε άλλο σημείο σημειώνει: Συνεργαζόμαστε στενά με τις τουρκικές αρχές ενόψει της Διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών, την οποία θα συμπροεδρεύσει η Γαλλία τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί λειτουργική μια αποστολή σταθεροποίησης στη Γάζα και να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία με βάση τη λύση των δύο κρατών».

Και καταλήγει: «επανέλαβα στον Πρόεδρο Ερντογάν την προθυμία της Γαλλίας να εργαστεί πάνω σε μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία».

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Ερντογάν - Μακρόν, με αίτημα της γαλλικής πλευράς, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και πολλές περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας κατάστασης στη Γάζα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με μια δίκαιη ειρήνη και ότι παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις προσπάθειες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σημειώνοντας ότι η χώρα του προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η απερισκεψία που επιδεικνύει το Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εξετάσουν τις λεπτομέρειες των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αποδίδει σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.