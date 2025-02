Μακρόν: Πήγε στον Λευκό Οίκο για τη σύνοδο της G7 - Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχαν τη Δευτέρα (24/02) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ακριβώς τρία χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος αυτός φαίνεται να έχει δημιουργήσει «ρήγμα» στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, με τον Μακρόν να προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα αυτό. Ο Γάλλος πρόεδρος συμμετείχε, από τον Λευκό Οίκο, μαζί με τον Τραμπ, στη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών της G7 (Γαλλία, ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία). Αποχωρώντας στη συνέχεια πεζός για να επιστρέψει στο Μπλερ Χάουζ, την κατοικία όπου φιλοξενούνται οι υψηλοί προσκεκλημένοι, είπε ότι ο Τραμπ τον υποδέχτηκε πολύ φιλικά.

«Είχαμε τη βιντεοδιάσκεψη στο Οβάλ Γραφείο με τη G7», είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τέλεια τη σύσκεψη αυτήν. Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μακρόν κάθεται δίπλα στον Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Μακρόν θα επιστρέψει αργότερα στον Λευκό Οίκο για τις απευθείας συνομιλίες με τον Τραμπ, το δείπνο και την κοινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Γάλλος πρόεδρος θέλει να παρουσιάσει στον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο, τις προτάσεις δράσης της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής και για να εγγυηθούν μια βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε το θάρρος της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. «Εδώ και τρία χρόνια η Ουκρανία αγωνίζεται με ένα θάρρος που προκαλεί τον σεβασμό, απέναντι σε έναν επιτιθέμενο, τη Ρωσία. Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα είναι αταλάντευτη. Βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για να το υπενθυμίσω και να προχωρήσουμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τους συμμάχους μας» ανέφερε ο Μακρόν.

For three years, Ukraine has been fighting with admirable courage against an aggressor—Russia.



For sovereignty and freedom.



Our support for Ukraine will remain unwavering. I am in Washington to reaffirm this and to move forward with President @realDonaldTrump and our allies. pic.twitter.com/ZUehOczJhM