Μακρόν: «Η Συμμαχία των Προθύμων» έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμες και θα εγκριθούν την Πέμπτη από τον «συνασπισμό των προθύμων» που στηρίζει το Κίεβο.

«Είμαστε έτοιμοι, ως Ευρωπαίοι, να προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό την ημέρα που θα υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Η προπαρασκευαστική εργασία έχει ολοκληρωθεί».

«Το ερώτημα τώρα είναι να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια της Ρωσίας και των διαδοχικών δεσμεύσεών της στις ειρηνευτικές συνομιλίες που ανέλαβε με τις ΗΠΑ», επισήμανε.

Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, παραμονή της συνάντησης των ηγετών του συνασπισμού των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

🇫🇷 Macron: “The Coalition of the Willing is ready to provide Ukraine with security guarantees as soon as a ceasefire is reached.”



🇺🇦 Zelensky: “The ‘Coalition of the Willing’ looks, for now, mostly theoretical.”



Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Πέμπτη

«Δεν έχουμε κανένα μήνυμα από τη Ρωσία σχετικά με μια πιθανή ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Τύπο.



Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, «η ενότητα της Ευρώπης θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία για μια διπλωματική λύση».

Μια συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων» θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αυτός ο «συνασπισμός των προθύμων» συγκεντρώνει περίπου τριάντα χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, μερικές από τις οποίες είναι έτοιμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία μόλις υπογραφεί εκεχειρία με τη Ρωσία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιθετικότητα.