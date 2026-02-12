Άτυπη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ

Συγκεκριμένες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τον Ιούνιο για το πώς θα γίνει η Ενωση περισσότερο ανταγωνιστική, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και να έχουμε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις από τώρα και μέχρι τον Ιούνιο και θα δούμε πού βρισκόμαστε τον Ιούνιο και, αν δεν έχουμε προχωρήσει και οι 27, τότε να δώσουμε στον εαυτό μας την επιλογή να κάνουμε ενισχυμένες συνεργασίες για να προχωρήσουμε ταχύτερα», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο, όπου συνεδριάζουν οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ευρωπαϊκού συνασπισμού για να συζητήσουν τρόπους για να ανακτήσει η ΕΕ την ανταγωνιστικότητά της.

Η σημερινή συνάντηση των ηγετών της ΕΕ θα επικεντρώσει σε τρόπους για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, ενώ θα συζητηθούν επίσης «πολύ διχαστικές» προτάσεις για την έκδοση κοινού χρέους, πάντα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνασπισμού, δήλωσε εξάλλου η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ακόμα ότι η ΕΕ χρειάζεται να επανεξετάσει εμπεριστατωμένα το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emmissions Trading Scheme, ETS) και να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στις ενεργειακές τιμές.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε από την πλευρά του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να σταματήσει τη χρηματοοικονομική στήριξή της προς την Ουκρανία και να δαπανήσει τα χρήματά της για να υποστηρίξει τη δική της οικονομία.

«Μην στέλνετε τα χρήματά σας σε κάποιον άλλο, αν τα έχετε ανάγκη για τη δική σας ανταγωνιστικότητα και συνεπώς μην στέλεντε τα χρήματά σας στην Ουκρανία!», δήλωσε ο ούγγρος ηγέτης, ο οποίος είναι στους κόλπους της ΕΕ ο κύριος επικριτής της αρωγής προς το Κίεβο.