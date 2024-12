Μακρόν για Ζιζέλ Πελικό: Άνοιξε το δρόμο για τις γυναίκες

Η Ζιζέλ Πελικό «άνοιξε τον δρόμο» για τις επόμενες γυναίκες, εκτίμησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ευχαριστώντας την, μετά την καταδίκη του πρώην συζύγου της σε 20 χρόνια κάθειρξη επειδή επί σχεδόν μία δεκαετία τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ προσκαλούσε και ξένους να τη βιάσουν. «Ευχαριστούμε, Ζιζέλ Πελικό. Για τη δικαιοσύνη στο όνομα της οποίας αντιμετωπίσατε αυτή τη δοκιμασία με το κεφάλι ψηλά», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Για όλους εμάς, διότι η αξιοπρέπεια και το θάρρος σας συγκίνησαν και ενέπνευσαν τη Γαλλία και τον κόσμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος, ευχαριστώντας τη Ζιζέλ Πελικό και «για τις γυναίκες, οι οποίες θα έχουν πάντα κάποια που τους άνοιξε τον δρόμο για να μιλήσουν και να αγωνιστούν».

Merci Gisèle Pélicot.



Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute.



Pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter.



Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde. pic.twitter.com/6203dON8t4