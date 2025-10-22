Μακρόν: Επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου μετά την θεαματική διάρρηξη και κλοπή της περασμένης Κυριακής, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου βρίσκονται στον δρόμο της υλοποίησης και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους, καθώς το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου άνοιξε και πάλι σήμερα τις πόρτες του στο κοινό.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων κλοπιμαίων.

Η έρευνα «προχωρά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στα δίκτυα CNews και Europe 1, διευκρινίζοντας ότι περισσότεροι των εκατό αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα βρεθούν.

Σημειώνεται ότι το Μουσείο του Λούβρου άνοιξε και πάλι, τρεις ημέρες αφότου κλέφτες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Reuters δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά την κλοπή, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Το πρωτοφανές περιστατικό της κλοπής σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν τέσσερις ληστές μεταμφιεσμένοι ως εργάτες σκαρφάλωσαν με σκάλα στο εμβληματικό μουσείο και μέσα σε λίγα λεπτά, έκλεψαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από την συλλογή των βασιλικών θησαυρών. Γεγονός το οποίο αποκαλύπτει ότι υπήρξαν πολλά κενά στο σύστημα ασφαλείας -που βοήθησαν στη δράση των ληστών για να προβούν σε αυτή την κινηματογραφική κλοπή.

Είναι η πιο εντυπωσιακή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου από τότε που η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε το 1911. Αυτή η επαγγελματική ληστεία σε ώρα αιχμής, εγείρει σοβαρά ζητήματα για τα επίπεδα ασφάλειας που καλύπτουν τα γαλλικά έργα τέχνης, με κυριότερο το γιατί δεν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, και όλα αυτά σε μια περίοδο που αυτά γίνονται όλο και περισσότερο στόχος εγκληματικών κυκλωμάτων.

Κλάπηκαν συνολικά εννέα κοσμήματα, αλλά το ένα έχει ήδη βρεθεί.Τα περισσότερα βασιλικά στέμματα της Γαλλίας χάθηκαν ή πωλήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1789, αλλά κάποια αντικείμενα διασώθηκαν ή αγοραστήκαν ξανά. Τα περισσότερα από όσα υπήρχαν στις προθήκες, όμως, προέρχονται από τον 19ο αιώνα και σχετίζονται με τις δύο αυτοκρατορικές οικογένειες του Ναπολέοντα και του ανιψιού του Ναπολέοντα Γ΄. Σύμφωνα με τις αρχές, κλάπηκαν οκτώ αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαδήματα, περιδέραια, σκουλαρίκια και καρφίτσες.

Εκλάπησαν ακόμη αντικείμενα που ανήκαν στη σύζυγο του Ναπολέοντα, την αυτοκράτειρα Μαρί-Λουίζα· στη νύφη του, τη βασίλισσα Ορτάνς της Ολλανδίας· στη βασίλισσα Μαρί-Αμελί, σύζυγο του τελευταίου βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου-Φιλίππου, που κυβέρνησε από το 1830 έως το 1848· και στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, που κυβέρνησε από το 1852 έως το 1870.

Ένα στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας που κλάπηκε επίσης, εντοπίστηκε με ζημιές, κοντά στο μουσείο αφού οι κλέφτες φέρονται να το έχασαν κατά τη διαφυγή τους.