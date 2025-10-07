Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι βρέθηκε νεοεκλεγείσα δήμαρχος στη δυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα η ζωή της να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι η Ίρις Στάλτζερ, μια σοσιαλδημοκράτης που επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, μετά την εκλογή της ως δήμαρχος της Χέρντεκε στην περιοχή του Ρουρ πριν από μια εβδομάδα, βρέθηκε από τον γιο της να είναι βαριά τραυματίας.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, που επικαλείται πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει ότι η Στάλτσερ φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές, τα οποία απειλούν τη ζωή της.

Η Bild μετέδωσε ότι ο 15χρονος υιοθετημένος γιος της Στάλτζερ απομακρύνθηκε από το σημείο με χειροπέδες και φορώντας στολή συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της.

Η εφημερίδα πρόσθεσε πως, σύμφωνα με τις αρχές, η ενέργεια αυτή έγινε αποκλειστικά για λόγους διασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων. Ο γιος φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι η μητέρα του δέχθηκε επίθεση από αρκετούς άνδρες. Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο WDR ανέφερε ότι η Στάλτσερ σύρθηκε πίσω στο σπίτι της μετά τη μαχαιριά, γύρω στο μεσημέρι.

Η 57χρονη μητέρα δύο εφήβων, Στάλτζερ, είναι δικηγόρος εργατικού δικαίου που εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική πολιτική του Χέρντεκε, μιας αρχαίας πόλης με περίπου 20.000 κατοίκους.

«Λάβαμε νέα για μια φρικτή πράξη στο Χέρντεκε», έγραψε ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα. Φοβόμαστε για τη ζωή της υποψήφιας δημάρχου και ελπίζουμε για την πλήρη ανάρρωσή της».

Η επίθεση έρχεται μετά από μια εκστρατεία σε ολόκληρη την περιοχή, η οποία, σύμφωνα με πολιτικούς της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του μεγαλύτερου ομόσπονδου κράτους της Γερμανίας, διακρίθηκε για τη σκληρότητα και την ωμότητα του τόνου της.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 60% των πολιτικών στη Γερμανία έχει βιώσει βία τουλάχιστον μία φορά, ενώ ένας στους πέντε δηλώνει πως αυτό τον έχει κάνει πιο απρόθυμο να εμφανίζεται δημόσια.

Το κίνητρο δεν είναι σαφές, αλλά η υπόθεση φέρνει στη μνήμη τη δολοφονία του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λουσμπκε το 2019, ο οποίος υποστήριζε την πολιτική της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες και σκοτώθηκε από ακροδεξιό ακτιβιστή στη βεράντα του σπιτιού του.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Χέρντεκε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα κίνητρα της επίθεσης.