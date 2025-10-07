Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους (vid)

Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης με τις πληροφορίες της El Pais να αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες και αγνοούμενοι.

Συγκεκριμένα, το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται κοντά στην περιοχή Ópera, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές έχουν απομακρύνει όλους τους κατοίκους της περιοχής για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει πλήρως την οδό Hileras.

🔴 ÚLTIMA HORA | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera: “Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar” https://t.co/AbNjAOHhBD pic.twitter.com/ywcUKRzB4v — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα είναι παγιδευμένα μέσα στα συντρίμμια και ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

'Όπως ανέφερε στην ισπανική εφημερίδα αυτόπτης μάρτυρας, το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή.

Η El País σημειώνει ότι τουλάχιστον έξι όροφοι έχουν καταρρεύσει, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.