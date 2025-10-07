Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους (vid)
Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους (vid)

07/10/2025 • 14:44
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
07/10/2025 • 14:44 / Τελευταία Ενημέρωση: 14:54
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης με τις πληροφορίες της El Pais να αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες και αγνοούμενοι.

Συγκεκριμένα, το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται κοντά στην περιοχή Ópera, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι αρχές έχουν απομακρύνει όλους τους κατοίκους της περιοχής για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει πλήρως την οδό Hileras.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα είναι παγιδευμένα μέσα στα συντρίμμια και ένας σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

'Όπως ανέφερε στην ισπανική εφημερίδα αυτόπτης μάρτυρας, το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή.

Η El País σημειώνει ότι τουλάχιστον έξι όροφοι έχουν καταρρεύσει, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.

