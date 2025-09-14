Μαδρίτη: ΗΠΑ και Κίνα σε συνομιλίες για τις εμπορικές εντάσεις και την προθεσμία του TikTok

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας ξεκίνησαν συνομιλίες την Κυριακή στη Μαδρίτη, με αντικείμενο τις τεταμένες εμπορικές τους σχέσεις, την επικείμενη προθεσμία για την πώληση της κινεζικής εφαρμογής TikTok και τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον προς τους συμμάχους της να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα λόγω των αγορών της από ρωσικό πετρέλαιο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, έφτασαν λίγο πριν τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ και τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ, στο μπαρόκ Παλάθιο ντε Σάντα Κρους, όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας, στην ισπανική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση μέσα σε τέσσερις μήνες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών σε ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο προσπαθειών να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση των ήδη επιβαρυμένων εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας εξαιτίας των δασμών που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η προηγούμενη συνάντηση έγινε τον Ιούλιο στη Στοκχόλμη, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν καταρχήν να παρατείνουν για 90 ημέρες την εμπορική εκεχειρία, η οποία είχε οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αμοιβαίων δασμών και στην επανεκκίνηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει εγκρίνει την παράταση των ισχυόντων δασμών ύψους περίπου 55% επί κινεζικών προϊόντων μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ειδικούς στο διεθνές εμπόριο, δεν αναμένεται ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες της Μαδρίτης, τις οποίες φιλοξενεί η Ισπανία, χώρα που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα των συνομιλιών θεωρείται η νέα παράταση της προθεσμίας για την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok, ByteDance, ώστε να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ έως τις 17 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει ενδεχόμενο απαγόρευσης λειτουργίας στη χώρα.

Πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων της κυβέρνησης Τραμπ για το μέλλον του TikTok ανέφερε πως δεν αναμένεται συμφωνία, αλλά πως η προθεσμία θα παραταθεί για τέταρτη φορά από την ανάληψη καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τον δικό του λογαριασμό στο TikTok τον περασμένο μήνα.

Το TikTok δεν είχε συζητηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις ΗΠΑ - Κίνας σε Γενεύη, Λονδίνο και Στοκχόλμη. Ωστόσο, η δημόσια συμπερίληψη του θέματος στην επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να έχει πολιτικό άλλοθι για την επικείμενη παράταση - κάτι που ενδέχεται να εκνευρίσει τόσο Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, που είχαν ζητήσει να πουληθεί το TikTok σε αμερικανική εταιρεία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Η Γουέντι Κάτλερ, πρώην διαπραγματευτής εμπορίου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Asia Society Policy Institute στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι σημαντικότερα αποτελέσματα θα επιδιωχθούν πιθανώς σε μια ενδεχόμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στη χρονιά, πιθανώς στη σύνοδο κορυφής APEC στη Σεούλ, στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε αυτή τη συνάντηση, όπως είπε, ενδέχεται να ολοκληρωθεί μια συμφωνία για το TikTok, να αρθούν οι περιορισμοί στις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας και να υπάρξει μείωση των δασμών που σχετίζονται με φαιντανύλη επί κινεζικών προϊόντων. Οι συνομιλίες στη Μαδρίτη ενδέχεται να θέσουν τις βάσεις για αυτήν τη συνάντηση.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η επίλυση των βασικών οικονομικών διαφορών των ΗΠΑ με την Κίνα - όπως η απαίτηση της Ουάσινγκτον να στραφεί η Κίνα σε ένα μοντέλο οικονομίας με περισσότερη εγχώρια κατανάλωση και λιγότερες κρατικά επιδοτούμενες εξαγωγές - θα μπορούσε να πάρει χρόνια.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι η Κίνα βιάζεται να συνάψει συμφωνία χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τους ελέγχους εξαγωγών και τους χαμηλότερους δασμούς, που είναι οι βασικές τους προτεραιότητες», δήλωσε η Κάτλερ.

«Και δεν βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι τέτοιο, εκτός αν υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος ως προς τις απαιτήσεις τους από την Κίνα».