Madleen: Πώς έγινε η επέμβαση του ισραηλινού Ναυτικού - Συνελήφθησαν οι επιβαίνοντες (vid)

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ συνέλαβε το υπό βρετανική σημαία πλοίο Madleen, που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (FFC) και μετέφερε βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, και πλέον το ιστιοφόρο κατευθύνεται προς λιμάνι του Ισραήλ..

Το ιστιοφόρο Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να σπάσει τον «ναυτικό αποκλεισμό» που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα και να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Το τελευταίο του στίγμα έδειχνε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανέφερε ο FFC στον λογαριασμό του στο Telegram, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο στη διάρκεια της νύκτας προτού αυτό φτάσει στη στεριά.

Αργότερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το ιστιοφόρο βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

«Το ‘γιοτ των σέλφις’ και των ‘διασημοτήτων’ κατευθύνεται με ασφάλεια προς τις ακτές του Ισραήλ. Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», έγραψε το υπουργείο στο Χ.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE

«Ενώ η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», εξηγούσε στην ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ελάχιστη ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και η οποία δεν είχε καταναλωθεί από τις ‘διασημότητες’ θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών καναλιών», υπογράμμισε.

Μεταξύ των 12 επιβατών του Madleen ήταν η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν, παλαιστινιακής καταγωγής.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις χθες Κυριακή να εμποδίσουν το Madleen να εισέλθει στα ύδατα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την αποστολή απόπειρα προπαγάνδας υποστήριξης της Χαμάς.

Ο Κατς πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει, μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι Ασντόντ, να δείξουν στους ακτιβιστές που επιβαίνουν σε αυτό βίντεο με τις ωμότητες που διέπραξε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου στη Γάζα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το πλοίο μετέφερε «λιγότερο από ένα φορτηγό με βοήθεια» και αντίθετα, ανέφερε ότι «πάνω από 1.200 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και, επιπλέον, το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζα έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας στους πολίτες της Γάζα».

«Υπάρχουν τρόποι για την παράδοση βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας — δεν περιλαμβάνουν selfie στο Instagram», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών. «Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις «διασημότητες» θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών καναλιών».

Λίγο αργότερα δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τους κρατούμενους ακτιβιστές να συνοδεύονται στο λιμάνι του Ασντόντ, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιβάτες ήταν «ασφαλείς και αβλαβείς» και ότι τους είχαν δοθεί σάντουιτς και νερό.

«Το σόου τελείωσε», ανέφερε.

Σε μια προφανή προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες για την υγεία του πληρώματος του Madleen, ανέφερε στο X ότι η Τούνμπεργκ ήταν «σε καλή διάθεση» και δημοσίευσε μια φωτογραφία της ακτιβίστριας για το κλίμα να χαμογελάει σφιχτά καθώς ένας στρατιώτης της πρόσφερε ένα σάντουιτς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, επαίνεσε το ισραηλινό ναυτικό για την ταχεία κατάληψη του πλοίου, ενώ πλάνα από πριν την επιβίβαση των στρατιωτών έδειξαν ότι οι ακτιβιστές σχεδίαζαν να δείξουν ότι δεν θα προέβαλαν αντίσταση.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO