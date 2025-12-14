Μ. Θεμιστοκλέους: Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων (vid)

Την πρόθεση της Ελλάδας να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένων δικλίδων ασφάλειας και κοινών κανόνων στην ΕΕ.

Κατά την τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό που έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θα πρέπει να προκαλέσει πανικό, επισημαίνοντας πως οι γενετικές μεταλλάξεις αποτελούν ένα ενδεχόμενο τόσο στις εγκυμοσύνες μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όσο και στις φυσιολογικές κυήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι μεταλλάξεις είναι εκεί και υπάρχουν», υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και ασφάλειας.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα εθνικά όρια ανά δότη

Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, με σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να έχουν θεσπίσει ανώτατα όρια στον αριθμό παιδιών ή οικογενειών που μπορούν να προκύψουν από έναν δότη, τόσο σε δωρεές σπέρματος όσο και ωαρίων. Παρά τις εξελίξεις αυτές, ξεκαθάρισε ότι «χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα», ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία των οικογενειών και των παιδιών.

Η διασυνοριακή διάσταση και το ευρωπαϊκό κενό

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασυνοριακή φύση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο Υφυπουργός εξήγησε ότι σήμερα μπορεί να υπάρχουν, ενδεικτικά, 12 οικογένειες από τον ίδιο δότη στην Ελλάδα, άλλες 10 σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα και ακόμη 5 σε τρίτη, χωρίς να υφίσταται συνολικό όριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με εθνικά μέτρα, καθώς τα δεδομένα «αθροίζονται» ανεξέλεγκτα μεταξύ των κρατών-μελών.

Ελληνική πρωτοβουλία για κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση ενιαίων κανόνων στη δωρεά σπέρματος και ωαρίων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, της διαφάνειας και της συνολικής προστασίας των οικογενειών και των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ.