Λουκασένκο: Μόσχα και Μινσκ επωφελούνται από τη στάση του Τραμπ προς τον Ζελένσκι

Η Μόσχα και το Μίνσκ επωφελούνται από τον τρόπο που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το ρήγμα Ουάσινγκτον-ΕΕ, ανέφερε την Τετάρτη (05/03) μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Λευκορωσίας και σύμμαχος της Ρωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στον Μάριο Νάουφαλ, μια διαδικτυακή προσωπικότητα στην πλατφόρμα Χ του Ίλον Μασκ, ο Λουκασένκο εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την προσέγγισή του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

#Belarus’ President #Lukashenko speaks to @MarioNawfal



“Please tell @realDonaldTrump that I am here, waiting him with Putin and Zelensky.



We’ll have a calm discussion and come to an understanding”



“I have great optimism here in connection with the policies of the current… https://t.co/lCqHPsjYrc