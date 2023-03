Λος Άντζελες: Νεκρός ο άνδρας που πυροβόλησε τρεις αστυνομικούς

Τρεις αστυνομικοί του Λος Άντζελες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, αφού πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ύποπτο, ο οποίος αργότερα βρέθηκε νεκρός στον τόπο του εγκλήματος, όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD).

#BREAKING: The parolee who gunned down three #LAPD Metro officers is dead after a lengthy standoff in #LincolnHeights. The condition of the officers, one shot multiple times, is stable. Late breaking developments from the scene - Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/bEZBMLlDcY pic.twitter.com/wA08CoICRq