Λονδίνο: Δύο άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο (vid)

Δύο άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σε νοσοκομείο του Λονδίνου σε ένα περιστατικό που δεν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως τρομοκρατική ενέργεια, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, σημειώνοντας ότι ένας άνδρας συνελήφθη.

Ένοπλοι αστυνομικοί απάντησαν σε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο Central Middlesex αφού κλήθηκαν στις 13.18 τοπική ώρα (15:18 ώρα Ελλάδας) και βρήκαν δύο ανθρώπους με τραύματα από μαχαίρι. Η αστυνομία είπε ότι ένας από αυτούς έφερε τραύματα απειλητικά για τη ζωή του.

«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα έξω από το νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται επίσης με απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, που πιστεύεται ότι προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

«Η αστυνομία εργάζεται για να εξακριβώσει τις συνθήκες. Προς το παρόν το περιστατικό δεν ερευνάται ως ένα που συνδέεται με τρομοκρατία».

Το νοσοκομείο έκλεισε προσωρινά, αλλά άνοιξε ξανά, είπε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στο νοσοκομείο ενώ διεξάγονται περαιτέρω έρευνες, χωρίς ωστόσο να αναζητούνται άλλοι ύποπτοι.

