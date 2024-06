Λονδίνο: Διαρροή αερίου οδήγησε σε μαζική εκκένωση κτιρίων

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από πολλά κτίρια της βρετανικής πρωτεύουσας έπειτα από διαρροή αερίου στο κεντρικό Λονδίνο.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο του συμβάντος στην οδό Southwark στον ομώνυμο δήμο.

WATCH: The scene of a suspected gas leak on Southwark Street. 2000 people have been evacuated with no injuries reported. ⁦@LondonFire⁩ say the gas board are on site working to isolate the leak. pic.twitter.com/afk4Dx4yxd