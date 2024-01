Λόιντ Όστιν: Εξηγήσεις για τη μυστική νοσηλεία του θα δώσει στο Κογκρέσο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν καλείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για την επιλογή του να κρατηθεί μυστική ακόμη και από τον Λευκό Οίκο η πρόσφατη νοσηλεία του.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς (Ρεπουμπλικάνος) έστειλε επιστολή στο Όστιν την Πέμπτη ζητώντας την παρουσία του σε ακρόαση στις 14 Φεβρουαρίου που θα επικεντρωθεί στο πώς το Υπουργείο Άμυνας περίμενε τρεις ημέρες για να πει στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και κατ’ επέκταση και στον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο επικεφαλής του Πενταγώνου βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επίσημη έρευνα για το σημαντικό αυτό θέμα που ανέδειξε τα κενά στην επικοινωνία πενταγώνου και Λευκού Οίκου βρίσκεται σε εξέλιξη.

I want to wish Secretary Austin a speedy recovery.



However, in a time of heightened global tensions, it is completely unacceptable for the Secretary of Defense to transfer his authority without notifying his Deputy Secretary, Congress, or even the President. https://t.co/zY8Yspg0o3