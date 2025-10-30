Λιθουανία: Νέα επεισόδια με εναέριες παρεμβολές στο Βίλνιους λόγω των μπαλονιών

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά την Πέμπτη λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών που πετούσαν στην περιοχή του, σύμφωνα με ανάρτηση του αεροδρομίου στο Facebook. Πρόκειται για το έκτο παρόμοιο περιστατικό αυτό το μήνα.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα μπαλόνια στέλνονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, για το ότι δεν σταματά αυτή την πρακτική.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, η απόφαση να περιοριστεί ο εναέριος χώρος ελήφθη λόγω ενός (ή περισσότερων) μπαλονιών που πετούσαν προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου του Βίλνιους», ανέφερε το αεροδρόμιο την Πέμπτη.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας αναστάλθηκε μέχρι τις 21:10 GMT, πρόσθεσε.

Η βαλτική χώρα έχει ήδη κλείσει τα συνοριακά της περάσματα μεταξύ Λιθουανίας και Λευκορωσίας για τους περισσότερους ταξιδιώτες μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ως απάντηση στις διαταραχές του εναέριου χώρου, και έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να καταρρίψει τα μπαλόνια.

Ο Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι το κλείσιμο των συνόρων της Λιθουανίας ήταν μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση ότι διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, ο οποίος σηματοδοτεί μια νέα εποχή διαίρεσης με συρματοπλέγματα.