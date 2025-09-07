Λισαβόνα: Σπασμένο καλώδιο η αιτία για το ατύχημα με το τελεφερίκ

Ένα καλώδιο το οποίο συνέδεε δύο βαγόνια έσπασε λίγο πριν από το ατύχημα του τελεφερίκ στη Λισαβόνα την Τετάρτη. Αυτή ήταν η αιτία που στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα, σύμφωνα με έκθεση των επιθεωρητών ατυχημάτων. Ένας χειριστής προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την εκτροχία, πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε δημοσίευμα του Guardian, κατά το οποίο, τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν το Σάββατο από το γραφείο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων της Πορτογαλίας (GPIAAF) σχετικά με το ατύχημα. Εκτός από τους νεκρούς, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άτομα, με πέντε από αυτά να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρωί της ημέρας του ατυχήματος είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, αλλά η περιοχή όπου έσπασε το καλώδιο «δεν ήταν ορατή χωρίς αποσυναρμολόγηση» και ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά.

Τα βαγόνια του εμβληματικού τελεφερίκ Glória της πόλης είχαν διανύσει απόσταση όχι μεγαλύτερη των έξι μέτρων όταν «έχασαν ξαφνικά την ισορροπία του καλωδίου σύνδεσης».



Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, το Elevador da Glória συγκρούστηκε με ένα κτίριο με ταχύτητα 60 χλμ/ώρα (37 μίλια/ώρα) και το όλο περιστατικό διήρκεσε 50 δευτερόλεπτα.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα συντήρησης ήταν ενημερωμένο και το πρωί της ημέρας του ατυχήματος είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, κατά την οποία δεν διαπιστώθηκαν ανωμαλίες στα καλώδια ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», ανέφερε η υπηρεσία.

Κατά την ίδια, το καλώδιο είχε συμπληρώσει μόλις 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών και παραμένει ασαφές πόσοι επιβάτες ταξίδευαν στο βαγόνι –το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 άτομα– και πόσοι βρίσκονταν στο δρόμο.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει ο Guardian, δύο ξεχωριστές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για το ατύχημα: η μία διεξάγεται από το γραφείο των ερευνητών ατυχημάτων και η άλλη από την εισαγγελία. Η GPIAAF δήλωσε ότι οι δύο έρευνες είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους και ότι θα δημοσιεύσει μια προκαταρκτική έκθεση για το ατύχημα εντός 45 ημερών.