Λιχτενστάιν: Σε ισχύ τέθηκε η νομοθεσία για τον γάμο ομοφύλων

Οι νομοθέτες στη μικρή ευρωπαϊκή χώρα που συνορεύει με την Ελβετία και την Αυστρία, ενέκριναν ένα νομοσχέδιο για την ισότητα των γάμων τον Μάιο του 2024.



Το Λιχτενστάιν είναι η τελευταία γερμανόφωνη χώρα που επεκτείνει τα γαμήλια δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια.

Τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να παντρεύονται νόμιμα στην Ελβετία και την Αυστρία από το 2022 και το 2019 αντίστοιχα. Ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι νόμιμος στη Γερμανία από το 2017.

«Αυτό το ορόσημο αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και της συνηγορίας αμέτρητων ατόμων που εργάστηκαν ακούραστα για την ισότητα», ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βέρνη, την ελβετική πρωτεύουσα, σε ανάρτηση του στο X.

Congratulations to 🇱🇮 on the enactment of same-sex marriage, effective as of today! This milestone is a testament to the dedication and advocacy of countless individuals who worked tirelessly for equality. Wishing everyone a joyful and inclusive start to the New Year! 🌈✨ pic.twitter.com/ZbG5Vd4tOf