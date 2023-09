Λιβύη: Στους 5.300 οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Ντέρνα - Εκτίμηση για διπλασιασμό του αριθμού(vids)

Περισσότεροι από 5.300 νεκροί έχουν καταμετρηθεί στην πόλη Ντέρνα της Λιβύης και ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και μπορεί ακόμη και να διπλασιαστεί, δήλωσε την Τετάρτη υπουργός της περιφερειακής διοίκησης, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη.

«Η θάλασσα ξεβράζει συνεχώς δεκάδες πτώματα», δήλωσε στο Reuters ο Χίσεμ Αμπού Τσκιουάτ, υπουργός πολιτικής αεροπορίας στη διοίκηση που διοικεί την ανατολική Λιβύη, προσθέτοντας ότι η ανοικοδόμηση θα κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται σε 10.000.

Οι θάνατοι και οι καταστροφές που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel υπογραμμίζει τη σοβαρότητά της, καθώς και την ευπάθεια μιας χώρας που έχει σπαραχθεί από το χάος για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η ξένη βοήθεια άρχισε να φτάνει στη Ντέρνα χτες Τρίτη, περισσότερες από 36 ώρες μετά την καταστροφή.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν πολλούς δρόμους που οδηγούσαν στην παραλιακή πόλη, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 89.000 κατοίκους.

Το παρακάτω βίντεο δείχνει δεκάδες πτώματα καλυμμένα και πεταμένα στην αυλή ενός νοσοκομείου στην Ντέρνα, και μια άλλη φωτογραφία δείχνει έναν ομαδικό τάφο στοιβαγμένο με πτώματα.

The streets are filled with corpses. 💔🇱🇾



Exclusive footage shows the overcrowded hospital sidewalks in the Libyan city of Derna with the bodies of flood victims that have struck the country.#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/GTGULYckDr