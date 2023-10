Λιβύη: Αναφορά για συγκρούσεις στη Βεγγάζη εν μέσω τηλεπικοινωνιακού μπλακ άουτ

Οι τηλεπικοινωνίες στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης, τη Βεγγάζη, έχουν διακοπεί από την Παρασκευή, με τις αρχές να την αποδίδουν σ' ένα σπασμένο καλώδιο, αλλά την αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη να αναφέρει ότι αυτό συμβαίνει εν μέσω ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ της κύριας στρατιωτικής δύναμης και μιας μικρότερης ομάδας.

Η Βεγγάζη ελέγχεται από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χαλίφα Χάφταρ, τον στρατιωτικό συνασπισμό που ελέγχει την ανατολική Λιβύη και έχει δείξει ελάχιστη ανοχή στους εσωτερικούς αντιπάλους.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι ανησυχεί για τις συγκρούσεις και τη διακοπή των επικοινωνιών.

UNSMIL is concerned about the armed clashes in #Benghazi, which have resulted in unverified reports of civilian casualties and the continued disruption of communications. We remind all parties of their obligations to protect civilians. pic.twitter.com/SWyltmVNt4