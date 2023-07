Λίβανος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Χάνιμπαλ Καντάφι

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, γιος του Μουάμαρ Καντάφι, μεταφέρθηκε σε «κρίσιμη κατάσταση» σε νοσοκομείο του Λιβάνου, μετέδωσε την Κυριακή το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath TV, που έχει την έδρα του στο Ντουμπάι.

Επικαλούμενο πηγές, το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο φυλακισμένος, που κάνει απεργία πείνας, υπέστη υπογλυκαιμικό επεισόδιο.

Ο Καντάφι ξεκίνησε απεργία πείνας στις αρχές Ιουνίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι παραμένει φυλακισμένος από το 2015, χωρίς να έχει δικαστεί.

Hannibal Gaddafi is back in hospital and his condition is described as 'critical'



