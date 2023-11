Λίβανος: Αεροπορία και πυροβολικό χτυπούν θέσεις της Χεζμπολάχ

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, το ισραηλινό πυροβολικό και η πολεμική αεροπορία χτυπούν πολλές θέσεις της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο κατά μήκος των συνόρων.

Israeli Artillery and Aircraft have been Striking a number of Hezbollah Positions in Southern Lebanon throughout this morning due to an Attack earlier today on the IDF’s Al-Abad Military Site along the Border which can still be seen Burning. pic.twitter.com/XPTG65owcF