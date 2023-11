Γάζα: Επεκτείνεται η χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού (pics)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας απέναντι στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, ενώ την ίδια στιγμή η πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί χτυπήματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οι ισραηλινές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τρομοκράτες που δρούσαν στην περιοχή και ανακάλυψαν πολλά φρεάτια που οδηγούν σε τούνελ τα οποία χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικούς σκοπούς, ενώ εντόπισαν και όπλα της Χαμάς.

Το πρακτορείο ΝΕΧΤΑ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

The IDF continues its expanded ground operation in the northern Gaza Strip. Israeli Army eliminated terrorists operating in the area, uncovered tunnel shafts used for terrorist purposes and located the organization's weapons.



