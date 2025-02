Λευκός Οίκος: Παρουσιάζει τον Τραμπ με στέμμα μετά την απόφασή του να καταργήσει τα διόδια στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (19/02) ότι η Νέα Υόρκη «σώθηκε», καθώς η κυβέρνησή του αποφάσισε να καταργήσει τα διόδια είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το μέτρο αυτό είχε τεθεί σε εφαρμογή από τις 5 Ιανουαρίου και επέβαλε χρέωση 9 δολάρια στους οδηγούς που εισέρχονται στο Μανχάταν για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της μεγαλούπολης.

Η χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης καταργείται. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς, έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αυτοκινητοδρόμων θα συνεργαστεί με την πολιτεία για να πραγματοποιήσει έναν «ομαλό τερματισμό των διοδίων», σύμφωνα με τη δήλωση του Ντάφι.

Την ίδια ώρα, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου, ανέβασε ένα εξώφυλλο που είχε δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και στο οποίο εμφανίζεται ο Τραμπ σε εξώφυλλο του Time, χαμογελαστός με ένα στέμμα, έχοντας ως φόντο τη Νέα Υόρκη.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

