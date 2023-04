Λευκός Οίκος: Χαιρετίζει τη συνομιλία Σι Τζινπίνγκ - Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι χαιρετίζει την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν θα οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι είναι θετική κίνηση, προσθέτοντας ότι «τώρα, αν αυτό πρόκειται να οδηγήσει σε κάποιου είδους ουσιαστική ειρηνευτική κίνηση, ή σχέδιο, ή πρόταση, απλά δεν νομίζω ότι το ξέρουμε αυτό αυτή τη στιγμή».

Ο Σι μίλησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τον Ζελένσκι για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από έναν και πλέον χρόνο. Το τηλεφώνημα έγινε μετά από μήνες πιέσεων από το Κίεβο για τέτοιου είδους συνομιλίες.

Ο Σι είπε στον Ζελένσκι ότι η Κίνα θα στείλει ειδικούς αντιπροσώπους στην Ουκρανία και θα διεξαγάγει συνομιλίες με όλα τα μέρη που επιδιώκουν την ειρήνη, μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Κίρμπι. «Θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως αν ο Πούτιν έφευγε. Αυτό δεν φαίνεται να είναι στα σκαριά», πρόσθεσε.

«Αν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη με διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να γίνει όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος γι' αυτό», δήλωσε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλωσορίσουν «οποιαδήποτε προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια δίκαιη ειρήνη, εφόσον αυτή η ειρήνη θα μπορούσε να είναι... βιώσιμη και θα μπορούσε να είναι αξιόπιστη».

Ο Κίρμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προηγουμένως γνώση της πρόσκλησης και δεν θα περίμεναν απαραίτητα να μάθουν κάτι τέτοιο. «Πρόκειται για δύο κυρίαρχους ηγέτες και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι μίλησαν», δήλωσε ο Κίρμπι.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε πως σημειώνει την προθυμία της Κίνας να δεσμευτεί σε μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. «Σημειώνουμε την ετοιμότητα της κινεζικής πλευράς να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δύο ομόλογοι αντάλλαξαν απόψεις για τους δεσμούς Κίνας - Ουκρανίας και την εμπόλεμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η δεύτερη.

Ο Σι τόνισε ότι η πολύπλοκη εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης είχε σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή κατάσταση προσθέτοντας ότι η Κίνα στήριζε πάντα την ειρήνη και ο πυρήνας της στάσης της είναι να παροτρύνει προς την ειρήνη και να προωθεί το διάλογο.

Τέλος, είπε ότι το Πεκίνο θα ορίσει ειδικό απεσταλμένο για την Ουκρανία για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με όλα τα μέρη.

Ο Σι έχει αποφύγει να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενώ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία τον περασμένο μήνα. Από τον Φεβρουάριο προωθεί ένα σχέδιο 12 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία, το οποίο υποδέχθηκε με επιφυλάξεις η Δύση αλλά καλωσόρισε το Κίεβο.

Η Κίνα θα επικεντρωθεί στην προώθηση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και θα καταβάλει προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός το ταχύτερο δυνατό, είπε ο Σι στον Ζελένσκι, όπως ανέφεραν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. «Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπεύθυνη μεγάλη χώρα, δεν θα κάνουμε στην άκρη, ούτε θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά, πόσο μάλλον να προσπαθήσουμε να έχουμε κέρδος από αυτό"», είπε ο Σι.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση του στο Twitter ανέφερε ότι είχε μια «μακρά και ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο», προσθέτοντας ότι πιστεύει «πως αυτό το τηλεφώνημα, καθώς και ο διορισμός Ουκρανού πρέσβη στην Κίνα θα δώσουν μια ισχυρή ώθηση στις διμερείς σχέσεις».

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.