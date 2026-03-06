Λευκός Οίκος: Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει ότι οι εφικτοί στόχοι των ΗΠΑ θα έχουν επιτευχθεί σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, η Λέβιτ είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για την ηγεσία του Ιράν, μια μέρα μετά την συνέντευξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Reuters, στην οποία δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που εξετάζουν οι μυστικές υπηρεσίες μας και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν θα προχωρήσω περαιτέρω σε αυτό», είπε η Λέβιτ.

Στην συνέντευξη της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί απίθανο ο επόμενος ηγέτης του Ιράν να είναι ο γιος του αποθανόντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε σε στρατιωτική επίθεση στην αρχή του πολέμου.



